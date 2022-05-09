"الدفاع الروسية" تعلن اسقاط 3 مقاتلات أوكرانيا بالمضادات الجوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرون الماضية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الدفاع الجوي أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، 2 من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز"سو 25" بخاركوف.

وذكرت أن القوات الروسية دمرت مراكز تجمع عسكرية أوكرانية ومحطة رادار أمريكية الصنع، كما دمرت 4 منشآت أوكرانية من طراز "سميرتش" وقاذفة واحدة من طراز "إس 300" بالقرب من بوغودوخوف.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن الدفاع الروسية دمرت أيضًا 3 طائرات بدون طيار أوكرانية، بما في ذلك طائرتان من طراز بيرقدار-TB2، بالقرب من جزيرة زميني.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في 24 فبراير الماضي، انطلاق العملية الروسية العسكرية ضد القوات الأوكرانية في البلد الاوكراني، بعد ورود معلومات لموسكو تفيد بنية كييف الانضمام إلى حلف الناتو.