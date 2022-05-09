بالفيديو المعمول السعودي في عيد الأضحى أسهل طريقة 2022- 1443هـ

المعمول السعودي في عيد الأضحى أسهل طريقة 2022- 1443هـ، حيث تعد من الحلويات المحببة واللذيذة في الشهر المبارك، لذلك قرر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن يرفق لكم الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر،والذي يعتبر من أفضل الحلويات العربية ذات القيمة الغذائية والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص، وسنرفق لكم أدناه الطريقة الأصلية لتحضير عمل المعمول السعودي بالتمر.

المعمول السعودي في عيد الأضحى أسهل طريقة 2022- 1443هـ



أسهل طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر في شهر رمضان 2022- 1443هـ

مكونات عمل المعمول السعودي 2022

٢ كوب وربع من الدقيق الأبيض

١ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف كوب من سكر أبيض ناعم

نصف كوب من الزبدة او السمن الطري

مقدار ربع كوب من الزيت النباتي

١ بيضة كبيرة أو ٢ بيضة صغيرة حسب المتوفر

رشه ملح وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة





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أسهل طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر في شهر رمضان 2022- 1443هـ

طريقة تحضير المعمول السعودي 1443هـ