موعد عيد الاضحى 2022 في العراق، في هذه الأيام، وبعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر السعيد، يشرع المواطنون في العراق البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك، فهي مناسبة اسلامية يهتم بها كل المسلمين في جميع مختلف العالم، فهي مناسبة يحتفل بها المسلمون في العاشر من ذي الحجة من كل عام، ولا يمكن أن يفوت المسلمين الاحتفال بهذه المناسبة، فهي تعد من أهم المناسبات التي تحل على المسلمين في جميع أنحاء العالم، فالكل يسعى لمعرفة موعد عيد الأضحى 1443 هجري، في بلده.

أول يوم عيد الأضحى في العراق

ولأهمية هذه المناسبة عند المسلمين فإنهم يبحثون باستمرار عن موعد عيد الاضحى 2022 في العراق، وفي العادة يحدث خلاف في الاحتفال بأول أيام عيد الفطر السعيد، كونه يعتمد على رؤية هلال شوال، إلا إنه لا يمكن الاختلاف على موعد وتاريخ الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لأنه يأتي في العاشر من ذي الحجة من كل عام، فهو له تاريخ محدد يحتفل به المسلمون في ذات اليوم، ومن هنا نرفق لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد أول يوم عيد الأضحى في العراق.

كم يوم باقي على عيد الأضحى في العراق

ويتساءل الملايين من المسلمين في العراق عن كم يوم باقي على عيد الأضحى في العراق، فهو من المناسبات المهمة جدا، ويقوم المسلمون بتبادل الزيارات وتهنئة بعضهم بعضا بهذه المناسبة السعيدة، كما إن قصة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تكمن عندما أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يضحي بابنه إسماعيل عليه السلام، إلى أن أنزل الله كبشا يفديه به، وينقذ ابنه من الذبح، حتى أصبح هذا اليوم هو يوم عيد الأضحى المبارك، ولايزال يحتفل به المسلمون حتى يومنا هذا.

متى عيد الأضحى المبارك في العراق

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى يوم 10 ذو الحجة من كل سنة هجرية، ويرتقب أن يكون عيد الأضحى لسنة 1443 هجرية موافقا لتاريخ الأحد 10 يوليو 2022 ميلادي، وعلى الرغم من اختلاف الاحتفال بعيد الفطر السعيد وفق رؤية هلال شوال، إلا أن عيد الأضحى له تاريخ محدد يلتزم المسلمون في جميع أنحاء العالم به، وعلى الرغم من ذلك يبدأ المسلمون في العراق في التساؤل عن كم يوم باقي على عيد الأضحى في العراق، وهو ما أجبنا عليه في مقالتنا هذه، كما سنجيب على كل الأسئلة التي تدور في أذهان التابعين.