مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14 بدأت التسريبات والأخبار عن iPhone 14 ايفون 14 في الظهور رغم عدم إطلاق آبل ايفون 13 بعد، حيث من المتوقع أن تشمل سلسلة ايفون 14 في عام 2022 أربعة هواتف جديدة ليس من بينها إصدار ميني على غرار ايفون 12 ميني، حيث تخطط آبل لإلغاء الإصدار بشاشة صغيرة نظرا لتحقيقه مبيعات أقل من التوقعات.

مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14

4 هواتف جديدة مع إلغاء الإصدار بشاشة أصغر

ومن المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف ايفون 2022 أو iPhone 14 أربعة هواتف ذكية جديدة، على أن يتوفر هاتفين بشاشة 6.1 بوصة وهاتفين آخرين بشاشة أكبر قياسها 6.7 بوصة، مع إلغاء ايفون ميني بشاشة 5.4 بوصة، وذلك حسب المحلل الموثوق منه مينج-شي كو في مذكرة جديدة للمستثمرين وفقا لموقع MacRumors، على أن يكون هاتفين من بينهما بأقوى مواصفات وهاتفين بمواصفات أقل، وذلك على غرار سلسلة هواتف ايفون 12 الحالية بالنسبة للمواصفات.





مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14

وفيما قدمت آبل هاتفها الذكي iPhone 12 Mini ضمن سلسلة هواتف ايفون 12 في وقت سابق من العام الماضي 2020، والذي تخطط لتوفيره أيضا خلال العام الحالي 2021، إلا أن تقرير المحلل الشهير مينج كو يشير إلى إلغاء الإصدار الميني في العام المقبل 2022، حيث لم يحقق ايفون 12 ميني المبيعات المتوقعة وفقا للعديد من التقديرات حول مبيعات ايفون 12.

مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14

يقدم iPhone 14 ترقيات كبيرة للكاميرا

ويعتقد كو أن آبل ستقدم ترقيات أو تحسينات كبيرة على الكاميرا في ايفون 14 أو ايفون 2022، حيث من المتوقع أن تزود آبل هواتف iPhone 14 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وهو ما يقول “كو” أنها سترتقي بالتصوير الفوتوغرافي في ايفون إلى مستوى جديد أفضل تماما، لكن التحسينات لا تتعلق فقط بدقة الكاميرا التي ستصبح 48 ميجابكسل بدلا من 12 ميجابكسل، حيث ستأتي الكاميرا بحجم بكسل كبير يصل إلى 2.5 ميكرومتر، وهو الأكبر كثيرا مقارنة مع هواتف ايفون 12 وهواتف ايفون 13 المقبلة وأقوى الهواتف الذكية بنظام أندرويد.

مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14

وبالإضافة إلى الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل القادرة على التقاط صور بدقة 12 ميجابكسل، فمن المتوقع أن توفر هواتف ايفون 14 أيضا إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K، وهي الميزة المتوفرة الآن في العديد من هواتف اندرويد مثل جالاكسي اس 21 الترا، كما ستدعم هواتف

iPhone 14 أيضا عرض مقاطع الفيديو بدقة 8K المصورة بواسطة آيفون عبر الشاشات أو أجهزة التلفزيون المدعومة، ومع اقتراب إطلاق آبل نظارة للواقع المختلط أو الواقع المعزز، فإن المحلل Kuo يقول أن هواتف 2022 ‌iPhone‌ ستنشئ مقاطع فيديو وصورا مناسبة أكثر لها.

مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14

أما عن تصميم iPhone 14 ايفون 14 والأجيال المقبلة من ايفون، فإنه من المتوقع أن تتوفر هواتف ايفون 13 هذا العام 2021 مع “نوتش” بحجم أصغر قليلا، فيما تأتي هواتف ايفون 14 أو هواتف ايفون 2022 بكاميرا أمامية في ثقب داخل الشاشة، على أن تقدم آبل شاشة كاملة بدون أي نوتش أو ثقب مع وجود مستشعر للبصمة Touch ID أسفل الشاشة نفسها.

مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14

الكاميرا الأمامية في ثقب داخل الشاشة

وفقا لتسريب جديد من DylanDKT، فإن سلسلة هواتف ايفون 14 ستضم 4 اصدارات تشمل iPhone 14 وiPhone 14 Max، بالإضافة إلى iPhone 14 Pro وايفون 14 برو ماكس، وذلك بشاشة 6.1 بوصة و6.7 بوصة فقط، على أن يتوفر الإصدارين بمواصفات أقوى وتكلفة اعلى ايفون 14 برو و14 برو ماكس بتصميم يعتمد على وجود الكاميرا الأمامية في ثقب داخل الشاشة نفسها، مع الحفاظ على التقنيات الخاصة ببصمة الوجه FaceID مخفية أسفل الشاشة، فيما يحتفظ كل من ايفون 14 و14 ماكس بنفس تصميم الجيل الحالي (ايفون 13)، مع وجود الكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه في نوتش أعلى منتصف الشاشة.

مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14

وفيما تخطط شركة Apple للحفاظ على تصميم الجهة الأمامية والشاشة في كل من ايفون 14 و14 ماكس بشاشة أكبر المميز بوجود “نوتش” يتضمن الكاميرا الأمامية وتقينات بصمة الوجه ، فقد ظهر تقرير جديد من المحلل الموثوق منه روس يونج والاستشاري في مجال صناعة الشاشات أكد أن آبل ستتخلى عن “النوتش” في كل من ايفون 14 برو و14 برو ماكس، لكن بدلا من الاعتماد على وجود الكاميرا الأمامية في ثقب داخل الشاشة فقط كما هو متوقع مع إخفاء تقنيات بصمة الوجه FaceID، فإن كلا الهاتفين سيحملان تصميما توجد فيه الكاميرا الأمامية في ثقب داخل الشاشة، إلى جانب ثقب آخر يشبه حبة الدواء مدمج به تقنيات بصمة الوجه التي من الصعب إخفائها أسفل الشاشة، وهو التصميم الغريب لكن قد يعتاد عليه المستخدمين كما اعتادوا على “النوتش” الذي واجه انتقادات كبيرة عند توفيره للمرة الأولى في iPhone X.

مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14

ايفون 14 و14 ماكس لن يحصلا على المعالج الجديد A16

وحسب تقرير جديد لمينج شي كو المشهور بدقة أخباره المتعلقة بشركة آبل، فإن آبل تخطط لتزويد كل من ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس فقط بالجيل الجديد من معالجاتها A16، على أن يعمل كل من ايفون 14 و14 ماكس بمعالج A15 الذي تعتمد عليه آبل في هواتف ايفون 13.

كما أن كل من iPhone 14 Pro و14 Pro mAX سيحصلان على ذاكرة وصول عشوائي (رام) LPDDR 5 أسرع، فيما يأتي كل من ايفون 14/14 ماكس بذاكرة وصول عشوائي ومن الجدير بالذكر أن سلسلة 14 Pro ستحصل أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR 4X أبطأ.

كاميرا سيلفي أفضل في ايفون 14 تدعم ميزة التركيز التلقائي

ومن المتوقع أن يحمل ايفون14 أيضا للمستخدمين كاميرا أمامية أفضل للسيلفي ومكالمات فيس تايم، حيث قال تقرير جديد للمحلل مينج كو في أبريل 2022 أن آبل ستزود هواتف iPhone 14 بكاميرا أمامية (في ثقب داخل الشاشة) تدعم ميزة التركيز التلقائي، كما تأتي بفتحة عدسة أوسع F1.9 مقارنة مع F2.2 في ايفون 13، وهو ما يتيح تجربة تصوير ومكالمات فيديو أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يحسن من التقاط صور البورتريه.

صورة مسربة تؤكد تصميم ايفون 14

وفي أبريل 2022، ظهرت صورة مسربة تؤكد تصميم الهواتف الأربعة من سلسلة iPhone 14، والتي توضح أن كل من ايفون14 و14 ماكس سيحتفظان بنفس تصميم ايفون 13 المميز بوجود نوتش يتضمن الكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه Face ID، فيما يأتي كل من ايفون14 برو و14 برو ماكس بتصميم مختلف يعتمد على وجود الكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه في ثقبين داخل الشاشة نفسها أحدهما على شكل قرص دواء، كما تؤكد الصورة أن كل من ايفون 14 و14 برو سيحملان شاشة لها نفس القياس، على أن يحمل كل من 14 ماكس و14 برو ماكس شاشة لها نفس القياس أيضا، مع التخلي عن الإصدار بشاشة أصغر أو ايفون14 ميني.

مواصفات لم تعرفها عن iPhone 14

مميزات شاشة ايفون 14

يشاع على نطاق واسع أن طرازات iPhone 14 Pro القادمة من Apple تتميز بشاشات جديدة مع فتحة على شكل حبوب منع الحمل وثقب لمستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية ، على التوالي ، والآن ظهرت نظرة واقعية على هذا التصميم.