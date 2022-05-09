"تيك توك".. التطبيق الخامس الأكثر تنزيلاً في العالم

أصبح تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك الآن التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم، حيث تم تنزيله منذ بداية العام الحالي أكثر من 176 مليون مرة ليصبح خامس تطبيق يتم تنزيله أكثر من 3.5 مليار مرة منذ إطلاقه.

وبحسب تقرير صادر عن شركة سنسور تاور المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فإنه لم يتم تنزيل أي تطبيق 176 مليون خلال الشهور الأولى من العام قبل تيك توك منذ بداية 2018.

وفي المركز الثاني جاء تطبيق إنستجرام الذي تم تنزيله حوالي 151 مليون مرة منذ بداية العام.. وكان التطبيق في وقت سابق الأكثر تنزيلاً على مستوى العالم. وفي آسيا جاء تطبيق إنستجرام في المركز الأول كأكثر التطبيقات تنزيلاً.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة ميتا التي تمتلك تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب تمتلك 3 من بين أكثر 5 تطبيقات تنزيلاً.. وكان تطبيقا إنستجرام وفيسبوك الأكثر تنزيلاً عبر متجر جوجل بلاي الإلكتروني.