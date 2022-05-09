وزير "إسرائيلي" يطالب بترحيل عائلات منفذي العمليات إلى غزة

طالب وزير العدل بحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" جدعون ساعر، الجهاز القانوني بدراسة إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، زعم الوزير "الإسرائيلي" أن الحديث يدور عن عائلات يمكن إثبات أنها كانت على علم مسبق بنية أحد أفرادها تنفيذ هجوم.

كما طلب الوزير التحقق من مشروعية هدم منازل الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حال تنفيذ هجمات.

وتقوم سلطات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين ينفذون هجمات داخل الأراضي المحتلة والمستوطنات.

وأواخر آذار/ مارس الماضي، نفذ شخصان من فلسطينيي 48 هجوما بالأسلحة النارية في مدينة الخضيرة شمالي الأراضي المحتلة، ما أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وجرح عشرة آخرين.

وقبل ذلك بأيام قليلة، نفذ فلسطيني عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع (جنوب)، ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين.

وشهدت دولة الاحتلال منذ آذار/ مارس الماضي، هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 18 شخصا، قابلتها بحملة اعتقالات واسعة وقتل للفلسطينيين في مدن في الضفة الغربية بينها جنين.