الأسير عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ68 وسط تدهور حالته الصحية

يواصل الأسير خليل عواودة، اليوم الأثنين 9/5/2022 إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، لليوم الـ68 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن أن إدارة سجون الاحتلال أعادت المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام، إلى سجن "الرملة" بعد أنّ نقلته إلى مستشفى "أساف هروفيه" نتيجة لخطورة وضعه الصحيّ".

وتشهد حالة الأسير عواودة الصحية، تدهوراً كبيراً، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وهزال وإنهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس وانخفاض حاد في الوزن.

جدير ذكره أنّ إدارة سجون الاحتلال منذ العام الماضي انتهجت سياسة جديدة في عملية نقل المعتقلين المضربين عن الطعام إلى المستشفيات، ونكّلت بهم عبر عمليات النقل المتكررة وإعادتهم إلى سجن "عيادة الرملة" في غضون ساعات، رغم تجاوز إضرابهم اليوم 60 كما في حالة المعتقل عواودة.