بالصور الاحتلال يهدم منزلين شرق نابلس وغرفتين سكنيتين شرق طوباس

هَدَمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 9/5/2022، منزلين في قرية بيت دجن شرق نابلس، وغرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في خربة عينون شرق مدينة طوباس، بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن وشرعت بهدم مبنيين قيد الإنشاء إحداهما مكون من طابقين.

وتتذرع قوات الاحتلال بحجة عدم الترخيص لتنفيذ عمليات الهدم خاصة في المناطق المصنفة ج.

وفي خربة عينون شرق طوباس، أفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت غرفتين من الاسمنت المسلح، قيد الإنشاء، تقدر مساحتهما بـ 100 متر مربع، للمواطن كمال فارس أبو مطاوع؛ بحجة عدم الترخيص.









