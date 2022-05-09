بث مباشر عرض عيد النصر العسكري في موسكو على روسيا اليوم RT الاثنين 9 مايو 2022 .. خطاب فلاديمير بوتين

بث مباشرعرض عيد النصر العسكري في العاصمة الروسية موسكو على قناة روسيا اليوم RT اليوم الاثنين الموافق 9-5-2022 ، وفي هذه اللحظات ينتظر العالم أجمع مشاهدة عيد النصر الروسي لما له من مزايا خاصة تختلف عن الأعوام السابقة كما أن الجميع ينتظر ما يصرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الاحتفال الذي تشهده الساحة الحمراء في كل عام من نفس اليوم وذلك ابتهاجا في الانتصار على المانيا النازي في الحرب العالمية الثانية عام 1945 والتي خلفت مآسي ودمار كبير لكلا البلدين ، فريق فلسطين اليوم سارع في وضع النقل المباشر في هذه المقالة بحيث يمكن للجميع مشاهدته بدون أي تقطيع ، علما ان روسيا تقدم في عيد النصر الجديد أسلحة متنوعة منها تقليدية وأخرى تكتيكية واستراتيجية .

وحرص فريق الموقع على وضع رابط بث مباشر عرض عيد النصر في العاصمة الروسية موسكو على قناة روسيا اليوم RT اليوم بحيث يمكن للجميع مشاهدة هذا الاحتفال بمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة كما أن جميع الساسة في العالم ينتظرون خطاب بوتين المهم بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ، وعن التفاصيل فهي التالي:

بث مباشر عرض عيد النصر في موسكو على قناة روسيا اليوم RT

ويمكن لكافة الأشخاص في العالم الان مشاهدة بث مباشر احتفال عيد النصر في العاصمة الروسية موسكو على قناة روسيا اليوم RT عبر هذا الرابط هنــا وما يترتب على الجميع هو الضغط عليه سينقلكم إلى البث مباشرة .

عيد النصر العسكري في موسكو 9 مايو مباشر

وبحسب وسائل إعلام غربية فقد رجح محللون غربيون أن عيد النصر في موسكو 2022 يحمل مفاجآت واسعة لكييف والغرب ، حيث تداولت صفحات على المنصات الرقمية مقاطع فيديو أظهرت تمرينا للجيش الروسي في الساحة الحمراء وهو ما يطلق عليه البروفا لبعض الاليات العسكرية منها الدبابات والراجمات والمشاة وغيره استعدادا لبدء الاحتفال .

مفاجآت عيد النصر في روسيا الجديد 2022

وفي العرف الروسي يحمل عيد النصر رمزية هامة للبلاد الذي يرفع من شعبيتها امام العالم لا سيما انها تقدم على أنها من أقوى البلاد عسكريا واقتصاديا وامنيا في العالم مع ابراز التكنولوجيا الروسية في ذلك ، حيث يركز الروس جل اهتمامهم عليه من اجل كسب المزيد من شعبيتها سواء اكان على الصعيد الداخلي أول الخارجي .

القطاعات العسكرية المشاركة في عيد النصر 2022

أولا: ومن ابرز القطاعات العسكرية المشاركة في عيد النصر الجديد في الساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو ، قاذفات بعيدة المدى من طراز (Tu-22M3) وطائرة (Il -80) مركز تحكم وطائرات هليكوبتر من طراز (Ka-52) و(Mi-28N) و(Mi-24) و(Mi-8).

ثانيًا: ومن ابرز القطاعات العسكرية المشاركة في عيد النصر الجديد في الساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو ، حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز (Tu-95MS) و(Tu-160) مقترنة بناقلة جوية (Il-78).

ثالثًا: ومن ابرز القطاعات العسكرية المشاركة في عيد النصر الجديد في الساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو ، كما ستشارك مقاتلات (MiG-29) و(Su-35S) و(MiG-31) وطائرات من الجيل الخامس (Su-57)، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر نقل (Mi-26)، بحسب موقع آفيياشن 21.

مشاهدة عيد النصر العسكري 2022 بث مباشر RT

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