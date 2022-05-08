سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 9 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الدولار في العديد من الدول، وفي هذا المقال يقدم لكم أسعار الدولار في سوريا حيث تهم نسبة كبية من المستثمرين والتجار، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 9 مايو 2022

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان

تراجع سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة، اليوم الإثنين 9 مايو/أيار 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 9 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراوح سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 26650 - 26700 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل 26750 - 26850 ليرة لبنانيّة لكل دولار، أمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 9 مايو 2022

مصرف لبنان المركزي

وتواصل الليرة اللبنانية تراجعها أمام الدولار الأمريكي وسط محاولات حكومية لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملة الوطنية التي فقدت 90% من قيمتها حتى الآن.

وكانت توصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد"، مع طلب إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي).