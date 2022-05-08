سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 9 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهو من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 9 مايو 2022

ارتفاع سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار في سوريا خلال تعاملات، اليوم الإثنين 9 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 9 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3895 ليرة للشراء، و3930 ليرة للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم في سوريا لدى مدينة إدلب، سجل نحو 3905 ليرات للشراء، و3945 ليرة للبيع، وفي مدينة حلب سجل نحو 3895 ليرة للشراء، و3930 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 9 مايو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4104 ليرات للشراء، و4146 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا، مستوى 4797 ليرة للشراء، و4850 ليرة للبيع، بحسب موقع "sp-today" المتخصص في رصد حركة أسعار صرف العملات في سوريا.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 9 مايو 2022

سعر الريال والدرهم والدينار

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال تداولات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1037 ليرة للشراء، و1049 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وأظهرت شاشات التداول، تسجيل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) مستوى 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 9 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12671 ليرة للشراء، و12810 ليرات للبيع.