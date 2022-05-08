بالفيديو والصور الإعلام العبري: محاولة تسلل قرب مستوطنة "تقوع" واستشهاد المنفذ

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن فلسطيني حاول التسلل لمستوطنة "تقوع" جنوب بيت لحم وتم تحييده من قبل الجنود.

وزعمت القناة 14 العبرية :"إنه تم استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن بدعوى محاولته التسلل إلى مستوطنة "تقوع" شرق بيت لحم".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة، استشهاد الفتى معتصم محمد طالب عطا الله (17 عامًا) داخل مستوطنة تقوع شرق بيت لحم، وهو من سكان منطقة حرملة.





وكانت ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، "بأنه تم سماع دوي إطلاق نار في مستوطنة "تقوع" شرق بيت لحم".

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن قوات الاحتلال طلبت من المستوطنين في مستوطنة "تقوع" التزام منازلهم خشية وجود حدث أمني".

وقالت المصادر، "أنه بعد إطلاق النار على الشاب في مستوطنة "تقوع" شرق بيت لحم، أنسحب 3 شبان أخرين من المكان، زاعمةً أنه يتم ملاحقتهم مع شكوك بنيتهم تنفيذ عملية كبيرة في المستوطنة".

ولفتت إلى أنه حتى الآن يتم مطالبة المستوطنين في مستوطنة "تقوع" شرق بيت لحم بالتزام منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ، وتجري عمليات بحث عن 3 شبان كانوا برفقة الشهيد الذي أطلق الاحتلال النار عليه على بوابة المستوطنة بعد محاولته اقتحامها برفقتهم".

الجدير ذكره، أن وزارة الصحة برام الله، اعلنت، مساء اليوم، عن "استشهاد الشاب محمود سامي عــرام بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب حاجز جبارة بطولكرم".

كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على أحد الشبان قرب باب العامود بالقدس المحتلة، فيما زعمت المصادر العبرية أنه تم استشهاده.