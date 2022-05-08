فيديو.. قوات الاحتلال تطلق النار مباشرة على شاب في باب العامود بالقدس

أصيب، مساء اليوم الاحد، شاب فلسطيني بجراح في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بصورة مباشرة عليه، بزعم تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقت عدة رصاصات اتجاه الشاب، فيما منعت أي أحد الاقتراب من المكان، ونقلت المصاب إلى جهة غير معلومة، دون معرفة مدى خطورة إصابته.

وذكرت أن "القوات الإسرائيلية" أغلقت أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، عقب إطلاق النار على الشاب.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فقد أوردت، بوقوع إصابة لأحد عناصر "الشرطة الإسرائيلية" في عملية الطعن بالقرب من باب العامود.

الجدير بالذكر، فإن وزارة الصحة برام الله، اعلنت، مساء اليوم، بأنها أُبلغت "باستشهاد الشاب محمود سامي عــرام بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب حاجز جبارة بطولكرم".