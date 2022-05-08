شركة "باسبورت" لـ "فلسطين اليوم": استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا

أكد مدير عام شركة "باسبورت" بالضفة الغربية، علاء دعاس، اليوم الاحد، أن شركته قررت استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا، بعد توقف دام لأشهر عدة، لأسباب متعلقة بالإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية في قطاع غزة.

وأفاد دعاس، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن شركته ستستقبل طلبات إصدار تأشيرات الفيزا من غزة إلى تركيا، الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، مشيرًا إلى أنها ستنشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات المقبلة القليلة، بيانًا توضح به آلية التقديم وكل الأمور المتعلقة بإصدار الفيزا.

الجدير بالذكر، فإن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء شركات السياحة والسفر في غزة، مهند الجاروشة، صريح لـ"فلسطين اليوم" في 20 فبراير 2022، بأن إصدار تأشيرة سفر من القطاع لتركيا لا تزال متوقفة، ولم يطرأ أي جديد يُذكر على الملف العالق منذ تاريخ 6 ديسمبر 2021.

وقال الجاروشة: إن80% من عمل مكاتبهم يعتمد على "فيز" تركيا.