تردد قناة كراميش الجديد 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قناة كراميش للأطفال الجديد، حيث يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات، لوضعها على جهاز التلفاز حتى يتابعها أطفالهم ويقضوا أوقات فراغهم، وبعد زيادة البحث عن تردد القناة عبر محركات البحث قررنا كتابة هذا المقال.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

تردد قناة كراميش الجديد 2022 للأطفال

وتعد القناة من أهم القنوات لاتي تعرض برامج ومسلسلات تهم الأطفال، وتناسب سنهم وعقولهم، وفكرهم، فهم يجدون ضالتهم بمشاهدة ما تعرض تلك القنوات عبر شاشاتها..

تردد قناة كراميش الجديد 2022 للأطفال

تردد قناة كراميش للأطفال 2022

وكانت صرحت هيئة القناة، مؤخراً، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه قد تم تغيير تردد القناة لمشاهدة أفضل، وفي هذا المقال نعلن عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات،

تردد قناة كراميش الجديد 2022 للأطفال

اسم القناة Karameesh

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11641 11430 10815

معامل الاستقطاب أفقي H رأسي V أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 27500 27500 27500

معدل الترميز 3/4 7/8 7/8

جودة القناة SD SD S