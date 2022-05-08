استشهاد شاب من سكان قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية

استشهد، مساء اليوم الاحد، شاب من سكان قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، بأنه الوزارة أبلغت "باستشهاد الشاب محمود سامي عــرام بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب حاجز جبارة بطولكرم".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قوات من جيش الاحتلال أطلقت النار باتجاه فلسطيني من سكان غزة بزعم محاولته عبور السياج الفاصل من مدينة طولكرم نحو الداخل المحتل.

وتتعمد قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي مباشرة باتجاه المواطنين في كل الاراضي الفلسطيني تحت مزاعم واهية، ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.