أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 8 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بشكل دائم أسعار الذهب في العديد من الدول العربية، واليوم يقدم لكم أسعار الذهب في السودان، وهي من الموضوعات الهامة، التي تهم الكثير من المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، لذلك وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 8 مايو 2022

استقرار الذهب في السودان

استقرت أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات، اليوم الأحد 8 مايو/أيار 2022، وسط ترقب لافتتاح الأسواق العالمية غدا الإثنين.

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 8 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السودان

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 27.111 ألف جنيه (60.58 دولار)،محافظا بذلك على مكاسبه التي سجلها لدى آخر تعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، نحو 23.722 ألف جنيه (53.01 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 8 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، عند مستوى 20.333 ألف جنيه (45.44 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.815 ألف جنيه (35.34 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 8 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 843.142 ألف جنيه (1884 دولارًا).

أما سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 189.779 ألف جنيه (424.08 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 8 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب، عالمياً، عند تسوية تعاملات الجمعة (آخر جلسات الأسبوع المنقضي)، لكن المعدن سجل ثالث خسائر أسبوعية على التوالي مع رفع الفائدة الأمريكية وصعود عوائد السندات.