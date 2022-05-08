موقع "إسرائيلي": حالة أحد مصابي عملية "إلعاد" لا تزال خطيرة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأحد، " إن حالة أحد مصابي عملية "إلعاد" في تل أبيب التي وقعت يوم الخميس الماضي".

وقال موقع سروجيم "الإسرائيلي"، نقلاً عن مستشفى شيبا-تل هشومير:" إن حالة أحد مصابي عملية العاد لا تزال خطيرة، ولا يزال في غيبوبة داخل العناية المركزة".

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 8/5/2022، منفذي عملية إلعاد البطولية شرق "تل أبيب"، في المنطقة مابين مستوطنة "إلعاد"، ومنطقة راس العين في "تل أبيب"، ودون إطلاق النار عليهما، بعد أربعة أيام من البحث والتي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 3 آخرين.

وتأتي العملية البطولية، أثناء احتفالات "إسرائيل" بالذكرى الـ74 لقيامها، وبعد تجدّد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم.