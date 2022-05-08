سعر الدولار اليوم في السودان الأحد 8 مايو 2022.. الجنيه يتحرك

استقر سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات الأحد 8 مايو 2022 لدى المركزي والسوق الموازية لكن الجنيه تراجع أمام اليورو والإسترليني.

سعر الدولار اليوم في السودان

حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي.

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 580 جنيها.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

بقي سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق السبت.

وقفز سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 630 جنيها مقابل 590 جنيها، أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 755 جنيها مقابل 730 جنيها، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

وبقي سعر الريال اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 153 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك السودان المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس نفسها.

ولدى السوق الموازية (السوداء)، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني نحو 157 جنيها.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.