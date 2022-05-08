وزير حرب الاحتلال يحسم مصير دخول عمال غزة للاراضي المحتلة الليلة

يناقش وزير حرب الاحتلال بني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي وقادة كبار في جلسة تقييم للوضع ليل اليوم الأحد، منع دخول العمال من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل، في أعقاب العملية الأخيرة في "إلعاد".

وذكرت مراسلة إذاعة الجيش موريا والبرغ، أن المسؤولين الأمنيين في الجيش اعترضوا على منع دخول عمال غزة، وقالوا لغانتس: "لا يمكنك منع دخول 12 ألف عامل من غزة بسبب هجوم قادم من الضفة الغربية، وهذا خطأ".

وأوضحت أنه خلال الجلسة نوقشت الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء العمليات الأخيرة.

وأشارت والبرغ إلى أن غانتس لا يزال مترددا في اتخاذ القرار، وسيشارك رئيس الوزراء نفتالي بينيت في تقييم الوضع الليلة.