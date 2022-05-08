دراسة: جائحة كورونا أثرت على الصحة النفسية والعقلية للنساء الحوامل

أظهرت دراسة كندية تأثير جائحة كوفيد19 على الصحة العقلية والنفسية للحوامل والمرضعات في كندا جراء جائحة كورونا.

وأكدت الدراسة التي قادتهاAnick Bérard ، ونُشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، أن التأثير كان أكبر مما حدث في الأزمات التاريخية الأخرى في كندا والعالم، مثل وباء فيروس زيكا والعاصفة الجليدية في كيبيك عام 1998.

تركز الدراسة على الموجات الثلاث الأولى من جائحة كوفيد19، ووفقا للبيانات التي تم جمعها، فإن 23 بالمائة من النساء الحوامل أو بعد الولادة في كندا يعانين من أعراض اكتئاب كبيرة، وحوالي 40 بالمائة منهن عانين من أعراض متوسطة إلى شديدة، مرتبطة في المقام الأول بالقلق والتوتر.

قالت البروفيسور بيرارد: "بينما يتم إيلاء الكثير من الاهتمام للصحة الجسدية للحوامل، فإن هذه النتائج تثبت أنه يجب أيضا الاهتمام بصحتهن العقلية، ويجب وضع برامج دعم نفسي مناسبة أثناء الولادة وبعدها".

وأظهرت دراسة الحمل أيضا أن النساء اللواتي ولدن أثناء الوباء كان لديهن أعراض اكتئاب أكثر حدة من الأمهات الحوامل،حيث ازداد انتشار الأعراض مع اقتراب النساء الحوامل من الولادة.

وقالت بيرارد: "الاكتئاب والقلق والتوتر لدى النساء الحوامل ترتبط بمخاطر الولادة المبكرة والمشاكل الإدراكية أثناء الطفولة" وأضافت "لقياس تأثير هذه الأعراض ووضع استراتيجيات للحد منها، نعتقد الآن أنه من الضروري ضمان المتابعة الطولية للأطفال الذين ولدوا خلال هذه الفترة."

من بين الموجات الثلاث التي تمت دراستها، تبين أن الموجة الثانية بين ديسمبر 2020 وأبريل 2021 كان لها أكبر تأثير على الصحة العقلية للحوامل.

تم تجنيد أكثر من 3000 امرأة كندية، بما في ذلك 2574 امرأة حامل و 626 امرأة ولدت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعيادات التوليد المختارة بين يونيو 2020 وأغسطس 2021.

واستخدمت الدراسة مقياس ادنبره للاكتئاب بعد الولادة ومقياس اضطراب القلق المعمم -7 لتحليل العوامل الاجتماعية الديموغرافية ومقاييس الصحة العقلية ولمقارنة النتائج حسب مرحلة الحمل وثلث الحمل وموجة الجائحة.

أكملت المشاركات الحوامل استبيانا عبر الإنترنت مرتين، عند التوظيف أثناء الحمل وبعد شهرين من الولادة، النساء اللواتي أنجبن بالفعل أكملن استبيانا واحدا فقط.

تستمر متابعة المشاركين في الحمل وأطفالهم حتى 18 شهرا، ويتم تقييم بعض الأطفال شخصيًا في عمر 24 شهرا، مع استمرار جائحة كوفيد19.