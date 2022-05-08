الحلو لـ "فلسطين اليوم": 35 شاحنة مُحملة بغاز الطهي تدخل قطاع غزة اليوم عبر كرم أبو سالم و مصر

كشف رئيس جمعية شركات البترول في قطاع غزّة، أحمد الحلو، اليوم الأحد 8 مايو 2022، عن موعد وكميات إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة.

وقال الحلو في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: "إن شاحنات محملة بغاز الطهي تدخل في هذه الأوقات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن الغاز المصري سيدخل القطاع في حدود الساعة الثالثة من مساء اليوم الأحد".

وأشار الحلو، إلى إنه من المقرر أن يدخل اليوم نحو 35 شاحنة محملة بالغاز إلى قطاع غزة، منها 25 عبر مصر، و10 عبر معبر كرم أبو سالم، مبيناً أن سعر أسطوانة الغاز للمستهلك 66 شيكلاً فقط، سواء المصري أو "الإسرائيلي".

ولفت إلى أن استمرار إدخال غاز الطهي عبر المعبرين الحدوديين قد يًنهي مشكلة نقص الغاز في القطاع، في غضون ثلاثة- أربعة أيام فقط.

يشار إلى أن عشرات المواطنين تداولوا أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود أزمة في تعبئة غاز الطهي منذ أيام في قطاع غزة، ما سبب حالة من السخط والغضب إزاء ذلك.