ردود أفعال "إسرائيلية" متواصلة : اغتيال السنوار سيكون وفقاً للحاجة وغزة لن تنتهي وعلينا الاستعداد للحرب براً

تتواصل ردود الأفعال "الإسرائيلية" بعد عملية "إلعاد" الفدائية التي وقعت يوم الخميس الماضي التي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين بحراج خطيرة ، وما يليها من ردود أفعال والتهديدات باغتيال رئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار وما تبعها من تهديدات للمقاومة بقلب الطاولة وشن حرباً مزلزلة.

إذاعة كان نقلت عن رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست رام بن باراك رداً على تهديدات باغتيال السنوار بالقول: "يستحق أن يعاقب، كانت هناك خيارات لاغتـياله في الماضي وسيكون هناك في المستقبل".

وتابع ، سيتم اتخاذ القرار وفقًا للحاجة والعواقب ، مشيراً الى ان غــــــزة حدث لن ينته باستهداف زعيم أو بآخر .

في حين قال وزير الاتصالات يوعاز هيندل لإذاعة "كان": "من الخطأ الإفراج عن السـنوار من السجن في صفقة شاليط".

الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الجنرال احتياط "غيورا إيلاند" قال لإذاعة جيش الاحتلال رئيس مكتب حركة حماس في الضفة يحى السـنوار شخصية مليئة بالكـراهية الشديدة تجاه "إسرائيل".

وتابع أن السنوار ولديه القدرة على التحريض بجرأة وبلا كلل، بدأت أرى فوائد التخلص منه، الأمر يستحق المناقشة، على الرغم من كل العواقب الوخيمة.

وتساءل عضو الكنيست موسي راز: "لماذا لا نجري حوارا مع السنوار؟، يجب تشكيل هيئة تشمل حزب العمل+ميرتس+القائمة المشتركة لإجراء مفاوضات مع يحـيى السـنوار، أنا لا أستبعد أن يحدث هذا، موضحاً ان كل اغتيالاتنا في الماضي باءت بالفشل.

وقال الدكتور كوبي ميخائيل من معهد دراسات الأمن القومي اذاعة 103fm أعتقد أن شن عملية عسكرية أخرى ضد غزة كان يجب أن يكون منذ وقت طويل، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإلحاق أضــرار قــاتلة بالبنية التحتية العسكرية لحمـاس وفصائل المقاومة .

وبين آفي يسسخاروف من موقع والا: ان حماس ستستمر في إطلاق الصواريخ إذا تم اغتيال السنوار - السؤال الكبير هو ما إذا كانت "إسرائيل" قادرة على اتخاذ قرار يتضمن إرسال قوات برية لغزة، مع تحمل ثمن باهظ للغاية.

وتأتي ردود الافعال بعد مطالبات بإغتيال رئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار في أعقاب عملية إلعاد التي وقعت يوم الخميس الماضي مما أدى لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين بحراج خطيرة ، ليطل ابو عبيد بالأمس والتهديد بأن المساس بالقيادي السنوار سيكون مزلزلاً من قبل المقاومة في غزة .