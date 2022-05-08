مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون جنوب الخليل

أقدم مستوطنون، صباح اليوم الأحد 8 مايو 2022، على تقطيع وتكسير 20 شجرة زيتون، في قرية التواني، شرق يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن مستوطني "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل، أقدموا على تقطيع أكثر من 20 شجرة زيتون، تعود ملكيتها للمواطن حاتم محمود إبراهيم مخامرة.

وتقدم جماعات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بشكل يومي ومتكرر، على تقطيع وتكسير لعشرات أشجار الزيتون في أراضي المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.