شاهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اليوم الأحد 8 مايو 2022 بث مباشر، إذ من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين اليوم الأحد 8 مايو 2022، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليغا"، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد، في مباراة تشير كل التوقعات إلى إنها ستكون مثيرة، وذلك في ظل تنافس أتلتيكو مدريد واشبيلية وبرشلونة على المركز الثاني من بطولة الدوري الإسباني لهذا العالم، لهذا سيحرص أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى تقديم مباراة جيدة يضمن بها النقاط الثلاثة، في حين سيلعب الريال مباراة جيدة لتعزيز تفوقه في الليغا الإسبانية، وتحصيل أكبر قدر ممكن من النقاط والأهداف.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشر اليوم

شاهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اليوم الأحد 8 مايو 2022 بث مباشر، حتى بعد فوز فريق ريال مدريد بالدور الإسباني للعام الجاري، إلا أن مباراة الديربي بين الملكي وأتلتيكو مدريد، تحظى باهتمام معظم عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، كونها مباراة خاصة يتنافس فيها أكبر فريقين في العاصمة الإسبانية مدريد، وغالبا ما تشهد مباراة الديربي توترا كبيرا بين بين لاعبي الفريقين، لأن المنافسة بينهما كبيرة وقديمة جدًا، فالفريقين يريدان اثبات نفسيهما سيدا للعاصمة مدريد، إلا أن تاريخ ريال مدريد وبطولاته تثبتان إنه الفريق الأقوى والأكبر في مدريد، بل في إسبانيا كلها، فعدد البطولات التي توج بها محليا تثبت ذلك، يبذل فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، قصارى جهده من أجل ارفاق لكم رابط لمشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر دون تقطيع.

التشكيلة في تدريبات اليوم :



🧤 اوبلاك



🛡رينيلدو ، خيمينيز ، سافيتش ، فيرساليكو



⚙️كاراسكو ، كوكي ، كوندوغبيا ، يورينتي



🎯 كوريا ، كونيا



[ @Belen_Boli ] — أتلتيكو مدريد 🇪🇸 (@sir_atletico) May 7, 2022

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشر

ويبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن شاهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اليوم الأحد 8 مايو 2022 بث مباشر، فهي من المباريات التي تحظى باهتمام المتابعين في كل مكان، فالتنافس بين الناديين أبدي، فهما لا ينعمان بود كروي، إلا أن العلاقة بين الإدارتين جيدة نوعا ما، حتى إنهما لا يدخلان على خطوط بعضهما فيا يتعلق باستقطاب لاعبي فريقهما لناديهما، لهذا فإن الاهتمام يزداد في مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشر، وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بجودة عالية، دون تقطيع.

جيرارد روميرو ||



لن يستمر لويس سواريز في أتلتيكو مدريد على الرغم من عرض التجديد المطروح على الطاولة pic.twitter.com/2yZflqPMwO — أتلتيكو مدريد 🇪🇸 (@sir_atletico) May 6, 2022

لعبة ريال مدريد مباشر اليوم الآن

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة ضد أتلتيكو مدريد بتشكيلة ليس من ضمنها كل نجومه الأساسيين، كونه حسم الليغا لصالحه مبكرا، إذ يمكن أن يعتمد على أسماء احتياطية، ويريح الأساسيين استعدادا لمباراته النهائية ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي من المقرر أن تقام في الـ 28 مايو 2022، في العاصمة الفرنسية باريس.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اضغط هنا