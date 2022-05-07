الصليب الأحمر: إلغاء الزيارات المقررة اليوم الأحد لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إلغاء الزيارات المقررة اليوم الأحد لأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأوضحت اللجنة في تصريح أن إلغاء زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم جاء بسبب تمديد الإغلاق الشامل للضفة الغربية وقطاع غزة.

وكشفت القناة 12 العبرية، عن قرارٍ للقيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية فيما يتعلق باستمرار إغلاق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ 12 العبرية، أن القيادة الإسرائيلية، في نهاية تقييم الوضع قررت تمديد إغلاق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة حتى يوم الإثنين القادم.