القيادي شلح: صواريخ السرايا ستكون قبل القسام حال نفذ العدو تهديداته

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد شلح، العدو الصهيوني من مغبة الأقدام على تنفيذ تهديداته باغتيال رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار أو أي أحد من قادة المقاومة، قائلاً:" نعاهد الله وشعبنا حال أقدم العدو على اغتيال السنوار أو أي من قادة المقاومة فإن صواريخ سرايا القدس ستكون قبل صواريخ القسام حال نفذ تهديداته".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في تأبين الشهيد محمود أبو عاصي أحد مجاهدي سرايا القدس في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة، مساء اليوم السبت.

وقال القيادي شلح :" إن تهديدات المقاومة والقسام والتي جاءت على لسان أبو عبيدة كانت واضحة وصريحة، فرد المقاومة لن يكون بحجم الردود السابقة على اغتيال قادتها"، مؤكداً أن الاغتيالات التي نفذها الاحتلال ضد قادة المقاومة كانت تزيد من بعدهم قوة وصلابة في مقارعته.

وأضاف :" أن المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس وكتائب القسام، ستقاتل في كافة الجبهات في غزة والضفة والقدس وجنين"، موجهاً التحية لكافة المجاهدين والمقاتلين في الضفة ومخيم جنين.

كما وجه القيادي في الجهاد رسالة للأسرى وخاصة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، قائلاً :" سنقف بجانبك حتي تحقق نصراً على العدو كما وقفنا مع إخوانك الأسرى أمثال خضر عدنان وماهر الأخرس".