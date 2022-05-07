طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 8 مايو 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار لذهب في الجزائر اليوم الأحد 8 مايو 2022، حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً تزامنا مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم نحو 8815 دينارا (60.58 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى 7713 دينارا (53.01 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر إلى 6611 دينارا (45.44 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today".

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5142 دينارا (35.34 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم 274.144 ألف دينار (1884 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 61.706 ألف دينار (424.08 دولار).