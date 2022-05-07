يديعوت: جيش الاحتلال أوصى المستوى السياسي بعدم إصدار قرار باغتيال السنوار

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم السبت بأن جيش الاحتلال أوصي المستوى السياسي بعدم إصدار قرار باغتيال السنوار في هذه الفترة.

و نقلت الصحيفة عن مسؤولون "أمنيون" وصفتهم بـ "الكبار" قولهم إن هيئة الأركان تعتقد أنه ليس من الصواب تنفيذ هكذا قرار الآن.

و كتب آفي يسخاروف كتب في موقع "واللا نيوز" العبري أن اغتيال السنوار سيقود لحرب دموية في غزة وستدفع "إسرائيل" ثمن فيها دون نتائج حقيقية، و في المقابل مشكلة جنين تتسع يجب التعامل معها قبل التفكير بالعودة لسياسة الاغتيالات.

و كان وزير حرب الاحتلال بيني غانتس عقد جلسة امنية وصفت بالحاسمة، لتحديد السياسة الأمنية تجاه جنين وغزة ومواجهة العمليات الفردية.

و وفقاً للمصادر، فيشارك في الجلسة، رئيس الاركان ورئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية والمنسق ورئيس القسم السياسي في وزارة الحرب.