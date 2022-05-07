ترددات جميع قنوات ام بي سي mbc الجديد 2022 على نايل سات hd

ترددات قنوات ام بي سي mbc الجديد 2022 على نايل سات hd ، ويحرص جميع سكان الوطن العربي والمشاهدين في بقية العالم على الحصول على تردد هذه القنوات من أجل ضبطتها على شاشات التلفاز والاستمتاع في اجمل الأوقات في متابعة المسلسلات والبرامج التي تعرضها ، وقد رصدها لكم فريق فلسطين اليوم و وضعها جميعا في هذه المقالة .

ترددات قنوات ام بي سي mbc 2022

وتعتبر مجموعة قنوات ام بي سي من أهم القنوات العربية التي تعرض مسلسلات رمضان 2020 ومن أكثر القنوات متابعة. وتحاول مجموعة قنوات ام بي سي تغير ترددها بين وقت وآخر من أجل تحسين برمجيتها لدى الجمهور سواء من خلال الصوت أو الصورة.

ويحظى تردد قناة ام بي سي mbc الجديد على اهتمام كبير لدى الملايين من العرب مما يجعلها تتصدر محرك البحث على جوجل ومنصات التواصل.

تردد قناة ام بي سي MBC 1

تهتم قناة ام بي سي 1 ببث برامج سياسية واجتماعية ومسلسلات درامية برامج تثقيفية ومسابقات ونشرات إخبارية فهي تعتبر أولى قنوات أم بي سي.

تردد القناة على النايل سات

(التردد 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي).

تردد القناة على العرب سات

(التردد 11270 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي)

تردد قناة ام بي سي 2 mbc

قناة ام بي سي 2 من القنوات المختصة ببث الأفلام المتنوعة وخاصة أفلام الأكشن والجريمة والتحقيق.

وتميزت قناة ام بي سي 2 بعرضها أفلام جديدة وحاصلة على جوائز أوسكار وجوائز عالمية في الأفلام.

تردد قناة ام بي سي 2 mbc على النايل سات

(التردد 12015 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي)

قناة ام بي سي MBC3

تختص القناة ببث برامج تعليمية وتربوية وثقافية وترفيهية ومسلسلات كرتون وأنمي جديدة ومسلسلات درامية وأفلام كرتون وأفلام خاصة بالأطفال.

تردد قناة MBC3 علي النايل سات

(التردد 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب رأسي)

تردد قناة MBC3 على العرب سات

(التردد 11270 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب رأسي)

تردد قناة ام بي سي 4 mbc :

تختص قناة ام بي سي 4 ببرامج تعليمية ومسابقات عربية وبرامج المسابقات العالمية وكذلك برامج الغناء وبعض المسلسلات الاجتماعية.

كما تبث العديد من المسلسلات في رمضان ومسلسلات أجنبية مترجمة للعربية.

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

(تردد القناة 11938 – 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي)

تردد قناة ام بي سي دراما

تتميز قناة ام بي سي دراما ببث مسلسلات درامية وبرامج اجتماعية متنوعة وكان لها النصيب في حصد اعجاب ومتابعة المواطنين في الشرق الأوسط والوطن العربي.

تردد القناة على النايل سات

(التردد 11938, 11470 - الاستقطاب v - معدل الترميز 27500)

تردد قناة ام بي سي العراق MBC

تختص قناة ام بي سي العراق بكل ما يخص دولة العراق حيث تميزت القناة بمتابعة واهتمام العراقيين وتبث مسلسلاتهم بشكل مستمر.

تردد قناة ام بي سي العراق MBC

القمر نايل سات 201

(التردد 12226 MHz - الدرجة 7 غرب - القطبية أفقي عمودي - معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6 - التعديل QPSK/DVB-S)

القمر عربسات بدر 6

(التردد MHz 11862 - الدرجة 26 شرق - القطبية عمودي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 4/3 - التعديل DVB-S QPSK)

قناة ام بي سي مصر MBC

تختص قناة ام بي سي مصر في القضايا المصرية وبث البرامج المصرية والمسلسلات المصرية الدرامية وايضا برامج مصرية.

وتعرض قناة إم بي سي مصر MBC Masr العديد من مسلسلات رمضان 2020، حيث ستبث مسلسل "لعبة النسيان" ومسلسل سكر زيادة

تردد قناة ام بي سي مصر MBC على النايل سات

(التردد 11470 أو 12015 عمودي - أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5 -معدل الترميز هو 27500).