لأول مرة علنًا.. السعودية ستستثمر ملايين الدولارات في "إسرائيل"

كشفت صحيفة امريكية، أن السعودية بصدد استثمار لأول مرة وبشكل علني؛ وبمساعدة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق ترامب ملايين الدولارات في إسرائيل.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بموافقة الملك محمد بن سلمان، ومن خلال صندوق الاستثمار الخاص بصهر ترامب، ستستثمر السعودية في التكنولوجيا العالية "الإسرائيلية"، وهو أول استثمار عام وعلني لها على الإطلاق في الكيان.

ويأمل كوشنر الذي قاد اتفاقات أبراهام - بصفته مستشارًا رئاسيًا - في دفع اتفاقية "سلام" أخرى كما يقول: "لقد بدأنا تغييرًا تاريخيًا ، ونحن بحاجة إلى رعايته".