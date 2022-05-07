بالأسماء.. "تعديل" على كشف السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 8 مايو 2022

نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 8 مايو 2022، مشيرة إلى أنها اجرت تعديلا في آلية السفر.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي، أن السفر سيكون للحافلات الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (50) من الكشف الجديد، اضغط هنــــــــــــــــا، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18) اضغط هنــــــــــــا

وأهابت بالمسافرين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتة أن إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـ.هداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 5/8: فحص الحافلات (باقي 3-5).

- الإثنين 5/9: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/10: فحص الحافلتين (10،9).

كما نوهت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، إلى جانب ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــا