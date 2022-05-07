جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات الجولة 26

جدول ترتيب الدوري السعودي والهدافين- يبحث عشاق الكرة المستديرة عن جدول ترتيب الدور السعودي والهدافين، بعد أن تصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد انتهاء مواجهات الجمعة، في الجولة 26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021-2022.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، ثم الشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وارتقى النصر من جانبه للوصافة بشكل مؤقت من خلال الفوز على الشباب بنتيجة 4-2 في مباراة شهدت تألق المحترف البرازيلي أنديرسون تاليسكا.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، تقدم الأهلي إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة.

جاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

1- الاتحاد: 61 نقطة

2- النصر: 51 نقطة

3- الهلال: 49 نقطة

4- الشباب: 47 نقطة

5- ضمك: 42 نقطة

6- الفيحاء: 33 نقطة

7- أبها: 33 نقطة

8- الفتح: 32 نقطة

9- الأهلي: 29 نقطة

10- الرائد: 29 نقطة

11- الفيصلي: 29 نقطة

12- الاتفاق: 27 نقطة

13- الطائي: 27 نقاط

14- التعاون: 26 نقطة

15- الباطن: 26 نقطة

16- الحزم: 14 نقط

ترتيب هدافي الدوري السعودي:

1- أوديون إيغالو “الهلال”: 19 هدفاً.

2- ليندر تاومبا “التعاون”: 15 هدفاً.

2- رومارينيو “الاتحاد”: 15 هدفاً.

3- أندرسون تاليسكا “النصر”: 14هدفاً.

4- عبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”: 13هدفاً.

5- إيميليو زيلايا “ضمك”: 12 هدفاً.