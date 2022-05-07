موعد أول مباراة في كأس العالم 2022 في قطر، تستضيف قطر نسخة كأس العالم 2022، باعتبار إنها أول دولة عربية على الاطلاق تنظم فيها مسابقة كأس العالم، والثاني التي تقام في قارة آسيا، بعدما استضافت كوريا الجنوبية واليابان نسخة 2002، وتحظى بطولة كأس العالم باهتمام كبير بين متابعي كرة القدم على مستوى العالم، إذ تعد من البطولات المهمة، فهي تنظم مرة واحدة كل أربع سنوات، يتنافس من خلالها منتخبات العالم التي تتأهل للعب هذه المسابقة، والفوز بالكأس العالمية.

أول مباراة في كأس العالم 2022 في قطر

ويبحث عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم عن موعد أول مباراة في كأس العالم 2022 في قطر، فهي بطولة تلقى اهتمام الملايين من الناس حول العالم، وتُلعب بين المنتخبات وليس بين الأندية، كالدوريات الأوروبية المحلية، والبطولات القارية، التي تشارك بها أندية مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، فهذه تختلف عنهم في كل شيء، لهذا يعمل فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جاهدا لإرفاق لكم أول مباراة في كأس العالم 2022 في قطر، ومتى كأس العالم 2022.

متى يبدأ كأس العالم 2022 في قطر

ومن المعروف للجميع في جميع أنحاء المعمورة، ينظم المونديال في فصل الصيف، بين شهري يونيو ويوليو، ولكن ستكون نسخة 2022 في قطر ستكون استثنائية وستقام في الشتاء، بالرغم من أن ملاعب البطولة ستكون مزودة بأنظمة تكييف للهواء، وفي كل نسخة تستضيف دولة مختلفة للبطولة، وتكون مشاركة فيها دون التأهل إلى النهائيات الدول الأخرى المشاركة في المونديال، لهذا يتساءل متابعة كرة القدم عن متى يبدأ كأس العالم 2022 في قطر.

جدول مباريات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تكون النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تقام كل أربع سنوات والتي تتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم. ستستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وهذا الموعد يعد استثنائيا، كون البطولة تلعب في فصل الصيف في العادة.

كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

من المنتظر أن يشارك في كأس العالم القادم 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة وستكون تقسيمتهم على النحو التالي:

قارة أوروبا: 13 مقعدًا

قارة إفريقيا: 5 مقاعد

قارة آسيا: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الجنوبية: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الشمالية: 3 مقاعد ونصف

أوقيانوسيا: نصف مقعد.

بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة.