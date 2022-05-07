"المرور بغزة": وفاتان و46 إصابة بـ 75 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم السبت 7 مايو 2022، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت إحصائية المرور، أن 75 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها وفاتان و46 إصابة، منها 17 إصابة بجروح متوسطة، و29 إصابة بجروح طفيفة.

وبيّنت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 74 مركبة، من ضمنها خمس دراجات نارية.

وأظهرت إحصائية صادرة عن إدارة المرور والنجدة بالشرطة أن قطاع غزة شهد 53 حالة وفاة نتيجة حوادث السير خلال العام الماضي 2021.

وأفادت الإحصائية أن 2461 حادثاً مرورياً وقعت في محافظات قطاع غزة خلال العام، خلّفت 53 حالة وفاة، و1315 إصابة مختلفة.

وتوزعت الوفيات نتيجة الحوادث على 36 من الذكور و17 أنثى، منهم 31 طفلاً تحت سن 18 عاماً.

كما أدت الحوادث إلى إصابة 1315 مواطناً بجروح مختلفة، منها 51 بحالة خطيرة، و506 بحالة متوسطة، بينما أصيب 758 آخرون بجروح طفيفة.

وتضررت بفعل حوادث السير خلال العام الماضي 3527 مركبة باختلاف أنواعها، منها 325 دراجة نارية.