موعد مباراة نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول 2022، في هذه الأيام وبعد تأهل فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، يبدأ عشاق كرة القدم في البحث عن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، ولاسيما أن المباراة ستقام على بين بطل الدوري الإسباني، ووصيف الدوري الإنجليزي، والذي يبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بنقطة وحيدة، مع وجود أمل لأن يفوز في الدوري حال تعثر مانشستر سيتي في فخ التعادل أو الهزيمة، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين كبيري أوروبا في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، 2022 على ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، وكل فريق يأمل في التتويج بالكأس الأوروبية الأغلى على المستوى الأوروبي.

موعد نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

ويبحث عشاق الفريقين عن موعد مباراة نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول 2022، فهي تعد أهم مباراة في الموسم، كونها ستقام بين أقوى فريقين في أوروبا لهذا العام، كما إنها تحظى باهتمام الملايين من مشجعي ومحبي، ومتابعي كرة القدم على المستوى المحلي والدولي، فالجميع ينتظر بدء صافرة تلك المباراة، لاسيما وأن الفريقين تخطيا أصعب وأشرس الفرق الأوروبية وصولا للمباراة النهائية، لهذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى ارفاق موعد نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، حتى يحجز متابعو الفريقين تذاكر حضور النهائي المقبل، أو يتحضرون لمشاهدة المباراة عبر القنوات الناقلة، وروابط البث المباشر

متى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الجاري 2022، بعد فوز مثير على نادي مانشستر سيتي، والذي كان على أعتاب التأهل للمباراة النهائية، بفارق هدفين حتى الدقيقة 90 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن يحرز نجم الريال رودريغو هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، قبل أن يصدم مدرب السيتي جوارديولا بهدف الفوز بعد دقيقة واحدة، إلى أن أضاف نجم الريال هدف الفوز والتأهل بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الإضافي الأول، عن طريق ركلة جزاء، لهذا يتساءل عشاق ناديي ريال مدريد وليفربول عن متى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، وهو ما سنضعه لكم في هذه المقالة.

Liverpool 4-0 Barcelona 😱#OnThisDay in 2019... a night we'll never, ever forget 😍 pic.twitter.com/4cFt2SpuJr — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2022

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

ويعتبر نادي ريال مدريد أكثر فريق في أوروبا تتويجا بدوري أبطال أوروبا، إذ حصل على الكأس 13 مرة في تاريخه، ووصل إلى النهائي 16 مرة، في تأهل إلى نصف نهائي البطولة 31 واحد مرة، كأكثر فريق على المستوى الأوروبي، بينما وتمكن 22 ناديًا من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني برصيد سبعة ألقاب، يليه بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي ويملكان ستة ألقاب، ثم برشلونة الإسباني الذي حصد اللقب خمس مرات، لهذا يعد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مهم جدا بالنسبة لعشاق كرة القدم.