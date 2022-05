موعد مباراة نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول 2022، في هذه الأيام وبعد تأهل فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، يبدأ عشاق كرة القدم في البحث عن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، ولاسيما أن المباراة ستقام على بين بطل الدوري الإسباني، ووصيف الدوري الإنجليزي، والذي يبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بنقطة وحيدة، مع وجود أمل لأن يفوز في الدوري حال تعثر مانشستر سيتي في فخ التعادل أو الهزيمة، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين كبيري أوروبا في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، 2022 على ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، وكل فريق يأمل في التتويج بالكأس الأوروبية الأغلى على المستوى الأوروبي.

ويبحث عشاق الفريقين عن موعد مباراة نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول 2022، فهي تعد أهم مباراة في الموسم، كونها ستقام بين أقوى فريقين في أوروبا لهذا العام، كما إنها تحظى باهتمام الملايين من مشجعي ومحبي، ومتابعي كرة القدم على المستوى المحلي والدولي، فالجميع ينتظر بدء صافرة تلك المباراة، لاسيما وأن الفريقين تخطيا أصعب وأشرس الفرق الأوروبية وصولا للمباراة النهائية، لهذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى ارفاق موعد نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، حتى يحجز متابعو الفريقين تذاكر حضور النهائي المقبل، أو يتحضرون لمشاهدة المباراة عبر القنوات الناقلة، وروابط البث المباشر

وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الجاري 2022، بعد فوز مثير على نادي مانشستر سيتي، والذي كان على أعتاب التأهل للمباراة النهائية، بفارق هدفين حتى الدقيقة 90 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن يحرز نجم الريال رودريغو هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، قبل أن يصدم مدرب السيتي جوارديولا بهدف الفوز بعد دقيقة واحدة، إلى أن أضاف نجم الريال هدف الفوز والتأهل بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الإضافي الأول، عن طريق ركلة جزاء، لهذا يتساءل عشاق ناديي ريال مدريد وليفربول عن متى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، وهو ما سنضعه لكم في هذه المقالة.

Liverpool 4-0 Barcelona 😱#OnThisDay in 2019... a night we'll never, ever forget 😍 pic.twitter.com/4cFt2SpuJr