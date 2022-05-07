سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة..سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين

قفز سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات أمس الجمعة 6 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

وصعد سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الجمعة ليتراوح بين 26900 – 26950 ليرة لكل دولار، مقابل 26750 - 26800 ليرة لكل دولار واحد، وفق صحف محلية.

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كم سعر الدولار اليوم في لبنان

ويواجه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان تحقيقات قضائية في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في مزاعم باختلاس ما لا يقل عن 330 مليون دولار من الأموال العامة هو وشقيقه الأصغر رجا.

وينفي كلاهما هذه الاتهامات.

وقال مصدران قضائيان إن هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان سلمت أمس الخميس معلومات عن حسابات من تسعة بنوك تخص رجا سلامة إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات.

ومن شأن تسليم المعلومات الكاملة أن يمثل تقدما كبيرا في التحقيقات بعد تأخير مستمر منذ شهور.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء وسعر صرف الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء