"بوجبا" يدخل دائرة اهتمامات عدو مانشستر يونايتد

يدرس مانشستر سيتي، التحرك نحو لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لضمه في صفقة مجانية بنهاية الموسم الجاري.



الدولي الفرنسي، ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو/حزيران المقبل، ما يتيح له حرية التوقيع لأي نادٍ مجانًا.



وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه بموقع "تويتر" عن تخطيط المان سيتي للتعاقد مع لاعب وسط جديد بمجرد إنجاز صفقة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.



وأشار إلى دخول بوجبا، دائرة اهتمامات مسؤولي السيتي، الذين ناقشوا داخل أروقة النادي، إمكانية الظفر بتوقيعه.



ورغم ذلك، أكد رومانو أن النادي لم يدخل في محادثات متقدمة مع اللاعب الفرنسي، الذي أفادت تقارير صحفية باحتمالية انتقاله إلى باريس سان جيرمان.