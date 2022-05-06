طالع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 مايو 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 مايو 2022، يبحث الكثير من القراء و المتابعين عن أسعار الذهب حول العالم، لا سيما المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج، و لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مختلف الدول كما هو الحال في هذا المقالة التي يرصد فيها أسعار الذهب في مصر.

و ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، توازيا مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، اليوم، ليصل إلى 1116 جنيها (60.41 دولار) مقابل 1114 جنيها (60.28 دولار)، صباح اليوم، بحسب منصة gold-price-today المتخصص في رصد أسعار الذهب عالميا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 976.74 جنيه (52.86 دولار) مقابل 974.63 جنيه (52.75 دولار)، صباحا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بتعاملات اليوم، ليسجل نحو 837.20 جنيه (45.31 دولار)، مقابل 835.39 جنيه (45.21 دولار)، صباحًا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي مساء اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 651.15 جنيه (35.24 دولار)، مقابل 649.74 جنيه (35.17 دولار)، صباحًا.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 558.12 جنيه (30.21 دولار)، مقابل 556.92 جنيه (30.14 دولار)، صباحًا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر بتعاملات اليوم إلى 34715 جنيها (1879 دولارا)، مقابل 34640 جنيها (1875 دولارا)، صباحًا.

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) اليوم، فقد سجل نحو 7814 جنيها (422.91 دولار)، مقابل 7797 جنيها (421.99 دولار)، صباحًا.