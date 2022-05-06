كان العبرية: "اسرائيل" تعتزم معاقبة الفلسطينيين بسبب موجة العمليات الفدائية

ذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم الجمعة أن "إسرائيل" تعتزم معاقبة الفلسطينيين مثل تكثيف حملات الاعتقال، وحرمان السكان من تصاريح العمل وفتح المعابر وغيرها، بسبب موجة العمليات الفدائية.

و وفقاً للقناة العبرية، فسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن مساء يوم غدٍ السبت.

كانت القناة العبرية أشارت الى أن تقديرات جيش الاحتلال تشير الى أن موجة العمليات الحالية ستستمر طوال عام 2022.

هذا وقتل 3 مستوطنين وأصيب 3 في عملية بطولية مزدوجية، نفذها فلسطينيان مساء امس الخميس في "إلعاد" شرق تل "أبيب".

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بوجود منّفذين اثنين، من شمالي الضفة الغربية، أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز في إلعاد والمناطق المحاذية لها، بحثًا عن سيارة غادرت المنطقة، فيما تحلق مروحيات في المنطقة بحثاً عن المنفذين.

ويأتي الهجوم أثناء احتفالات "إسرائيل" بالذكرى الـ74 لقيامها، وبعد تجدّد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم.

وبعملية العاد يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ آذار/ مارس الأخير إلى 20.