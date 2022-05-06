تقديرات "إسرائيلية": موجة العمليات الحالية ستستمر طوال عام 2022

ذكرت قناة كان العبرية أن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى أن موجة العمليات الحالية ستستمر طوال عام 2022.

هذا وقتل 3 مستوطنين وأصيب 3 في عملية بطولية مزدوجية، نفذها فلسطينيان مساء امس الخميس في "إلعاد" شرق تل "أبيب".

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بوجود منّفذين اثنين، من شمالي الضفة الغربية، أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز في إلعاد والمناطق المحاذية لها، بحثًا عن سيارة غادرت المنطقة، فيما تحلق مروحيات في المنطقة بحثاً عن المنفذين.

ويأتي الهجوم أثناء احتفالات "إسرائيل" بالذكرى الـ74 لقيامها، وبعد تجدّد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم.

وبعملية العاد يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ آذار/ مارس الأخير إلى 20.