والد الشاب الرفاعي: أسعد مجرد عامل ولا ينتمي لأي حزب

أكد المواطن الخمسيني يوسف أسعد الرفاعي، أن مصير ابنه أسعد (19 عامًا)، ما زال مجهولًا، ولم يتلقى أي اتصال من الاحتلال أو أي أحد حول وضعه منذ اتهامه مع ابن قريته صبحي صبيحات "شقيرات بتنفيذ عملية الليلة الماضية.

وقال الرفاعي، وهو عامل في الداخل، "بعدما تلقينا عدة اتصالات، حول نشر الاحتلال صور ابني وزميله في العمل صبحي صبيحات على مواقع التواصل واتهامهما بالعملية، اتصلت به على هاتفه الخلوي،لكنه لم يرد، ولكن ذلك، ليس دليلاً على أنه منفذ العملية".

وأضاف: "يوم أمس وقبيل المساء، اتصل بي وأبلغني سابقًا أنه ذاهب للعمل في منطقة إلعاد مع صديقه صبحي صبيحات، حيث يعملان في ورشة كهرباء".

وذكر أنه لم يتلقى أي بلاغ أو اتصال من أحد حول وضع ابنه المنتظم في عمله باسرائيل، والذي لا ينتمي لأي حزب، ويعيش حياة طبيعية ولم يكن مطلوبًا".

"القدس"