أكبر حاخام في "إسرائيل" يصدر فتوى شرعية بشأن العمليات الفدائية..!

أصدر الحاخام الأكبر في "إسرائيل" يتسحاك يوسف، فتوى شرعية في أعقاب التوتر الأمني والعمليات البطولية في الداخل المحتل.

وقال الحاخام في الفتوى "أن كل شخص يمتلك رخصة حمل سلاح ولديه سلاح فعلا، يتوجب عليه القدوم إلى الكنيس حاملا سلاحه للمساعدة في حماية المستوطنين".

هذا وقتل 3 مستوطنين وأصيب 3 في عملية بطولية مزدوجية، نفذها فلسطينيان مساء أمس الخميس في "إلعاد" شرق تل "أبيب".

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بوجود منّفذين اثنين، من شمالي الضفة الغربية، أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا، كما نشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز في إلعاد والمناطق المحاذية لها، بحثًا عن سيارة غادرت المنطقة، فيما تحلق مروحيات في المنطقة بحثاً عن المنفذين.

ويأتي الهجوم أثناء احتفالات "إسرائيل" بالذكرى الـ74 لقيامها المزعوم، وبعد تجدّد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك امس الخميس.

وبعملية اليوم يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ آذار/ مارس الأخير إلى 20.

وتقع مستوطنة "إلعاد" إلى الجنوب من رأس العين وبلدة مجدل الصادق المهجرة، و25 كم شرق تل أبيب، وهي قريبة من حدود الضفة الغربية وتقع على الجهة المقابلة بلدة دير بلوط.

ويبلغ عدد سكان المستوطنة نحو 50 ألفاً، غالبيتهم من الحريديم وأقلية من أتباع الصهيونية الدينية، وأسست عام 1990 وهي من أسرع المستوطنات في النمو السكاني.هذا وقتل 4 مستوطنين وأصيب 3 في عملية نفذها فلسطينيان مساء اليوم الخميس في "إلعاد" شرق تل "أبيب".