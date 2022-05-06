صورة الافراج عن أسيرة من رام الله على حاجز الجلمة شمال جنين

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، عن أسيرة من مدينة رام الله على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، ان الاحتلال أفرج عن الأسيرة ختام السعافين (60 عاما)، بعد امضائها 19 شهرًا في سجون الاحتلال.

وأشار سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر 2020، الناشطة السعافين عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وذلك بعد مداهمة منزلها الكائن في بلدة بيتونيا بمدينة رام الله، وأصدرت بحقها حكما إدارياً وبعد 7 أشهر، حوّل الاحتلال ملفها إلى قضية، وحكم عليها بالسجن لمدة 19شهراً.



