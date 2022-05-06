 الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، 6 مواطنين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عماد أبو شقير (50 عامًا) من قرية رمانة بمدينة جنين، أثناء عمله في ورشة بناء في منطقة الجديدة بالداخل المحتل.

أما في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين وهم كُلًّا من: وعد عوض أبو سمرة، وأنس زياد جبارة، والشقيقين عبد الله وعبد الرحمن علي راتب الخطيب، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقالت قوات الاحتلال الشاب المقدسي أحمد ركن، عقب اقتحام منزله وتفتيشه في حي راس العامود ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، تحت حجج وذرائع أمنية واهية.

جدير ذكره أنه، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الربع الأول من من العام الجاري، 1460 مواطنًا، من بينهم 28 سيدة و160 طفلًا.