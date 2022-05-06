بالصور أردنيون يؤدون صلاة الفجر العظيم نصرةً للأقصى

أدى مئات المواطنون الأردنيون، صلاة الفجر اليوم الجمعة، ضمن فعاليات "الفجر العظيم" في العديد من مساجد المملكة الأردنية.

جاء ذلك؛ دعمًا للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، ورفضًا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المقدسيين.

وكانت دعت الحركة الإسلامية وفعاليات شعبية الأردنية أخرى، إلى المشاركة في حملة الفجر العظيم بمسجد الجامعة الأردنية، ومساجد أخرى في محافظات الكرك والطفيلة والزرقاء والمفرق وجرش.

وقد جاءت صلاة الفجر لهذا اليوم تحت اسم :"احشد، انصر، قاوم"، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بضرورة الوقوف مع المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وعدم خذلانهم عبر مشاريع التطبيع مع الاحتلال.

ويُشار إلى أنه تحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي تواجه الشارع المقدسي.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده المستمرة.





