"عباس" يدين عملية "إلعاد" البطولية؟!!

عبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن إدانته لعملية "إلعاد" مساء اليوم، مؤكدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.

وحذّر عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، مجددا ادانته للاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار .

وقال موقع /كودكود/ العبري، هاجم فلسطينيان مسلحان مستوطنين في "إلعاد" وسط "تل أبيب"، ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة أخرين بينهم حالات حرجة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 3 آخرين نتيجة عملية طعن وإطلاق نار في منطقة "إلعاد"، وأن هناك حالات ميئوس منها.

وتقع مستوطنة "إلعاد" إلى الجنوب من رأس العين وبلدة مجدل الصادق المهجرة، و25 كم شرق تل أبيب، وهي قريبة من حدود الضفة الغربية وتقع على الجهة المقابلة بلدة دير بلوط.

ويبلغ عدد سكان المستوطنة نحو 50 ألفاً، غالبيتهم من الحريديم وأقلية من أتباع الصهيونية الدينية، وأسست عام 1990 وهي من أسرع المستوطنات في النمو السكاني.