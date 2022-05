تغريدة مستفزة لمحمد صلاح عن المواجهة القادمة مع ريال مدريد..!

أشعل النجم المصري محمد صلاح، نهائي دوري أبطال أوروبا بتغريدة نارية، نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تفوق ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي، وتأهله ليقابله في "ملعب فرنسا" خلال أسابيع قليلة.

وأكد هداف نادي ليفربول أن اللقاء النهائي سيكون فرصة ذهبية له ولزملائه ليثأروا من هزيمة نهائي "تشامبيونزليغ" في 2018، أمام نفس النادي، إذ كتب الأربعاء: "هناك حساب نريد تصفيته".

وعاش صلاح كابوساً حقيقياً في تلك النسخة، إذ اضطر إلى مغادرة الميدان بعد مرور 25 دقيقة فقط، إثر تلقّيه إصابة قوية على مستوى الكتف، عندما التحم معه المدافع الإسباني سيرخيو راموس وتعمّد طرحه أرضاً بقوة.

واحتفظ المصري بتلك الحادثة طيلة سنوات، وبقيت تطارده رغم نجاحه في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في نسخة 2019، عندما تفوق على توتنهام بهدفين، لكن التتويج بها أمام ريال مدريد له طعم خاص، كون "الميرينغي" مختص بها برفعه اللقب 13 مرة.

ويغيب محمد صلاح عن التألق الأوروبي في آخر 5 مباريات، وفشل في هز الشباك على غير عادته، لكن مواجهة "الملكي" ستكون مناسبة له لمحو الخيبة، بما أن الهدف بوزن الذهب، ومن شأنه أن يساهم مباشرة في تحقيق اللقب.

جدير بالذكر أن صلاح وليفربول تجاوزا عقبة فياريال العنيد بفوز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وقبلها في الذهاب بثنائية نظيفة، مما يجعل قمة النهائي واعدة على الأراضي الفرنسية.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78