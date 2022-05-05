بعد تأهل ريال مدريد إلى نهائي الأبطال.. صلاح يعلق ويتوعد

توعد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، فريق ريال مدريد الإسباني، مجدداً بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.



وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السابعة عشرة في تاريخه، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى انتصار مثير 3 - 1، الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، ليضرب موعدا مع ليفربول في النهائي.



وبعد نهاية اللقاء، نشر النجم المصري محمد صلاح صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: لدينا نتيجة علينا تسويتها. في إشارة إلى أنه يرغب في الثأر من هزيمة نهائي 2018.



وكان صلاح قد كشف عقب تأهل فريقه الإنجليزي إلى النهائي، يوم الثلاثاء، أنه يرغب في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لسبب شخصي.



وبلغ ليفربول، يوم الثلاثاء، نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تفوقه على فياريال في مباراتي الذهاب والإياب.