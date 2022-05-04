محلل اقتصادي: الدولار الأمريكي يسير في اتجاه صعودي

طرأ اليوم الأربعاء ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، حيث وصل سعر صرف الدولار الى 3.39 شيكل في التعاملات المسائية.

و حول سبب الارتفاع على سعر الدولار و الى أي مستوى يمكن أن يصل تحدثت مراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية الى المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر الذي بدوره اشار الى أن الصعود في عملة الدولار مقابل الشيكل يعود الى عدة عوامل من بينها ترقب بيانات مهمة جداً من الفدرالي الأمريكي لها علاقة برفع الفائدة، مشيراً الى أنه سيتم رفع الفائدة بمقدار نصف بالمئة.

و أوضح المحلل الاقتصادي بأن هذه البيانات سيكون الها مردودات كبيرة ع الأسواق، لافتاً الى أن تلك المردودات بدأت منذ اسبوع تقريبا، وما زلنا نراها اليوم سواء ع اسواق السندات العالمية والهبوط الكبير على الأسواق الأمريكية و النزيف على الذهب، بالإضافة الى مؤشر الدولار الذي ارتفع لأعلى مستوياته منذ ٢٠ سنة، و سوق النفط الذي شهد تبعيات أضرار الحرب الروسية الأوكرانية.

و بين أبو قمر أن هناك حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية خلفتها جائحة كورونا خلال الأعوام الماضية وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليا وبأثر كبير على الأسواق.

و أشار الى أن الدولار شيكل حاليا يعيش أعلى مستوياته في أكثر من 18 شهر.

و بحسب المحلل الاقتصادي، فيعتبر الدولار الملاذ الآمن حاليا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، و أن هناك حالة هرع للمستثمرين في الاحتفاظ بالدولار مما عزز من قوة الشيكل، لافتاً الى أن قوة الشيكل لها علاقة بتحوط المستثمرين "الإسرائيليين" لبيع الشيكل وشراء الدولار.

و تطرق المحلل الاقتصادي الى عامل آخر لارتفاع الدولار مقابل الشيكل و هو هبوط الاسهم في ظل حالة القلق الموجودة حاليا، منوهاً الى أن الشيكل مرتبط بشكل كبير في الاسهم خصوصا أسهم التكنولوجيا، التي شهدت نزيفاً حاداً، مما أدى أدى الى ضعف الشيكل أمام العملات الأجنبية وبالأخص أمام الدولار.

و حول احتمال ان يشهد الدولار ارتفاعات أخرى، قال المحلل: " نحن حاليا نعيش حالة من عدم اليقين وحالة من قلق في الأسواق، وفي مثل هذه الحالة يصعب التوقع و التنبؤ، و أن التوقعات ترتبط بجزئيات بسيطة".

و أضاف: " المؤشرات الحالية من الصعب أنها تستمر، وكل يوم هناك خبر جديد له علاقة بالحرب الروسية و علاقة برفع الفوائد حول العالم في كل البنوك المركزية ومنها البنوك الإسرائيلية".

و اكد المحلل الاقتصادي أبو قمر بأن الدولار شيكل لا يزال في اتجاه صعودي.